Taous, une myopathe qui s'illustre

Quoique les conditions dans lesquelles ils évoluent demeurent difficiles, les handicapés, en général, et les myopathes, en particulier, ne cessent de démontrer que la volonté prend le dessus sur tout, y compris la maladie.

Parmi les personnes à besoins spécifiques ayant bravé leur handicap pour réaliser, par eux-mêmes, leurs rêves, Taous Igui, une jeune myopathe d’Akbou. Taous a décroché, samedi dernier, son diplôme de doctorat d’État en mathématiques-informatique. A sa soutenance, qui s’est déroulée à l'amphithéâtre de l'université Targa Uzemmur de Béjaïa, étaient présents sa famille, ses amis et des membres de l'association Défi contre les myopathies, à laquelle Taous adhère. Cette dernière a séduit la salle durant plus d'une heure grâce à sa maîtrise parfaite du sujet, son intelligence mais surtout son courage. En exposant son mémoire avec brio et en répondant à toutes les questions qui lui ont été posées par les membres du jury, Taous a obtenu le diplôme qui lui tenait tant à cœur avec une mention honorable. «Ce jour est mémorable ! Je viens d'assister à la soutenance d'une excellente fille que je suivais depuis sa 5e année primaire», dira, avec émotion Nora Aït Abderrahmane, présidente de l'association Défi. Et d'ajouter: «Voir Taous surpasser son handicap n’est pas étonnant pour moi, dans la mesure où nos adhérents ont toujours appris à le faire. Mon souhait maintenant, c'est qu'ils servent d'exemple pour les plus jeunes, de Béjaïa ou d’ailleurs. Nous souhaitons aussi attirer davantage l'attention de nos autorités, qui tardent encore à leur assurer les moyens nécessaires à leur insertion sociale, surtout en termes d'accessibilité». Également vice-présidente de l'association Défi, Taous se bat aussi pour les droits des personnes à besoins spécifiques.

M. K.