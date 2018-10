Tazla, le village aux “jardins suspendus”

Par DDK | Il ya 1 heure | 144 lecture(s)

Le village Tazla, situé à 25 km du chef-lieu d'Ighil Ali, est connu pour ses produits agricoles particuliers. Cette localité, d’une centaine d'habitants, est réputée pour ses nombreuses sources d'eau douce et ses jardins verdoyants. «Ici, chaque famille possède un jardin où sont plantés des arbres fruitiers et des maraîchages. Nous avons un système d'irrigation spécial qui arrose tous les jardons d’eau de source», affirme M. Bentranti, secrétaire général de l'association Adrar, développement local du village Tazla. Notre interlocuteur, qui est aussi vice-président à l’APC d'Ighil Ali, montrera, images à l'appui, les différents produits agricoles récoltés récemment ou par le passé dans les potagers et jardins de ce village haut perché. Des fruits et légumes produits localement qui ont des particularités introuvables nulle par ailleurs, assure-t-il. «Nous avons un type de tomate qu'on appelle la tomate rose. Elle est charnue, grosse, pleine d'eau et a de multiples bosses. Nous avons cueillis dernièrement une tomate qui pèse 1 100 kg ! Nous l'appelons aussi tomatiche oukelmoun (littéralement tomate à capuchon, ndlr). Il y a aussi une variété de poivron appelée Ifelfel Aâbbas. Un paysan du village a cueilli dernièrement un gros poivron qui pèse précisément 242 grammes ! Nous avons produit aussi des haricots verts pouvant atteindre allègrement les 22 centimètres. Nous avons trouvé un chou dont la tige culminait à 1.14 m. Il y a aussi des courges de variété verte avec un volume impressionnant. Pour les fruits, nous avons des pêches et des poires charnues, succulentes et spécifiques à notre village. En plus des raisins, figues, grenades… avec ses 7 variétés bien de chez nous», détaille notre vis-à-vis. La spécificité des produits agricoles et l'authenticité de leurs grains ont intéressé l'association BEDE (Biodiversité et échanges d’expériences), basée en France, dont une délégation a séjourné, en 2007, au village de Tazla. Cette dernière s'est intéressée aux cultures maraîchères et fruitières exceptionnelles de ce village. Durant son séjour, elle a lancé plusieurs projets, comme la réalisation d’une pépinière pour garder les semences originales de ces potagers exceptionnels. Toutefois, nonobstant cette richesse agricole hors pair dont jouit ce patelin aux multiples sources d'eau, ce dernier est en proie à l'isolement et à l'oubli. Le chemin qui mène vers cette bourgade agricole est dans un état de délabrement inédit. Les villageois unissent à chaque fois leurs efforts pour rafistoler cette route, longue de 6 km, en la nettoyant, et en oblitérant les trous et les crevasses avec les moyens du bord. «Nous avons demandé, maintes fois, la réhabilitation du chemin qui mène vers notre village, en vain. Nous réitérons notre appel, cette fois-ci à l’adresse de la wilaya, à l’effet de prendre en charge ce chemin», conclut M. Bentranti.

Syphax Y.