Tevyitha, ou veillée en l'honneur du saint

Sidi El Mouffok, le saint tutélaire de l'Aârch Ath Mellikèche a toujours l'aura malgré les siècles passés ! Et en l'honneur de ce saint tant vénéré dans cette région perchée à près de 1000 mètres d'altitude, une veillée appelée en kabyle Tevyitha est prévue pour demain, vendredi, à Ighil Lekrar dans la commune d'Ath Mellikèche, où trône encore son mausolée. L'association socioculturelle portant son nom organisera, comme il est de coutume, la cérémonie en l'honneur de ce saint qui arriva, selon la tradition orale, dans cette localité vers le 16e siècle venant de Seguia El Hamra, région située actuellement dans la RASD. Pour les besoins de la célébration de cette rituelle veillée, les organisateurs immolent des bœufs, pour le traditionnel banquet, où il est prévu la venue d'une foule nombreuse qui se déplacera des quatre coins de la wilaya de Béjaïa et même d'ailleurs, vu l'aura et le respect dont jouit le saint. Ainsi donc, Ighil Lekrar, le petit village perché sur une colline escarpée verra, demain, une animation inhabituelle et rompra avec le silence et la quiétude qui caractérisent ces lieux. Le mausolée de Sidi El Moufok est situé dans l'enceinte même de la mosquée qui porte son nom. Un palmier dattier d'une hauteur impressionnante accueille les visiteurs dans la cour de cette mosquée. Cet arbre spécifique au désert serait planté il y a des siècles de cela. Durant cette manifestation, des rituels seront pratiqués comme l'imploration du saint tutélaire «pour guérir les malades, apaiser les esprits et apporter sa Baraka aux pèlerins». La croyance et l'aura, dont jouit le saint tutélaire d'Ath Mellikèche, sont solidement ancrées dans les mœurs des habitants de la localité, lesquels croient encore «aux miracles accomplis par leur protecteur». Les prières et les invocations seront tenues par la traditionnelle assemblée appelée Agraw, en Kabyle. La veillée se terminera avec une Waâda (don) au mausolée pour que les prières soient exaucées.

