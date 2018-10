Une unité de soins à Boureched

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

Les infrastructures sanitaires de la commune de Kendira seront prochainement étoffées à la faveur d’un projet de construction d’une nouvelle unité de soins. «Cette nouvelle unité est projetée à hauteur du village Bourached. Le chantier a été mis en route il y a quelques semaines de cela», a fait savoir un membre de l’exécutif communal. «Ce projet représente un pas important dans la consolidation de la couverture sanitaire et la concrétisation de la santé de proximité au profit de nos villages», a ajouté le responsable de l’APC, rappelant au passage qu’une structure de ce type a été ouverte, il y a un mois, au village Ihvachen, après des années de fermeture. Les habitants de Bourached, du moins les citoyens avec lesquels nous nous sommes entretenus, soutiennent en chœur, saluant unanimement ce nouveau projet : «Nous vivons un quotidien difficile, fait de dénuement et d’absence d’infrastructures de soins de base. Une dure réalité qui nous impose de gagner le centre de santé de Tizi, éloigné de plusieurs kilomètres, pour quêter la moindre prestation de soins», relate un citoyen de Bourached, journalier de son état. Alléché par les perspectives que promet d’offrir ce projet pour la population locale, un autre habitant dira: «L’idée de pouvoir, dans un avenir proche, accéder aux soins de proximité est un baume au cœur. Il faut dire que cette carence, et bien d’autres, sont des facteurs qui poussent les campagnards sur les sentiers de l’exode».

N. M.