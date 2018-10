Un goulot d’étranglement sur la RN26

Par DDK | Il ya 1 heure | 145 lecture(s)

La congestion que connaît la RN26, notamment le tronçon Takrietz - Sidi-Aïch, complique le quotidien des usagers de cet axe routier.

Se déplacer en voiture passe pour un parcours de combattant. La population se plaint des inextricables embouteillages et bouchons qui se forment à longueur de journée, de surcroit, accentués par stationnement anarchique des automobilistes indisciplinés. En effet, le problème de la circulation routière prend ces derniers temps des proportions alarmantes qui pèsent lourdement sur le moral des citoyens. Ces désagrèments portent un nom qui est le non-respect du code de la route et l’in civisme. Le cauchemar qui hante les automobilistes sont les embouteillages monstres qui se forment sur pratiquement tous les axes routiers de la wilaya de Béjaïa. C’est quasiment un parcours de combattant que de s’apprêter à emprunter cet axe routier, réputé pour être une torture pour les usagers. Les bouchons automobiles étouffent Takrietz et Sidi-aich, et rendent la circulation infernale à telle enseigne que les usagers préfèrent souvent faire le détour en passant via la commune de Chemini. Le passage de cette agglomération traversée par la RN 26 demeure difficile à cause de l’important afflux de véhicules qui y transitent quotidiennement, notamment les camions de gros tonnage. L’une des raisons de cette situation qui perdure, depuis maintenant quelques années, est sans conteste la voie d’accès à la pénétrante autoroutière au niveau d’Akhnak à quelques jets de pierre de Takrietz. De même, le stationnement parfois anarchique des véhicules ainsi que l’exiguïté de la route font que la circulation automobile devient un calvaire que d’aucuns ne peuvent nier. Par ailleurs, cette situation n’est pas spécifique à quelques agglomérations, mais touche toutes les localités. En effet, la conduite à Bgayet ville est devenue un exercice périlleux et désagréable pour tous ceux qui veulent prendre le volant en ville. Ils se plaignent des inextricables embouteillages et bouchons qui se forment à longueur de journée à travers toutes les voies d'accès de la cité, accentués par le désordre du stationnement anarchique des automobilistes indisciplinés. Cette situation s'est encore compliquée après la récente rentrée scolaire et universitaire, elle est infernale et insoutenable. Ni la présence des agents du service d'ordre ni les mesures drastiques (sabots, retraits de permis, amendes) n'ont pu venir à bout de ce phénomène pour fluidifier et sécuriser le trafic routier. Même au niveau des ronds-points la priorité à gauche n'est presque plus respectée par le goulot d'étranglement qui se crée sans cesse. L’incivisme des usagers, qui réduit énormément la fluidité du trafic n’est pas en reste dans cette situation inéxtricable. Ceux-ci ne s'embarrassent aucunement pour se garer comme bon leur semble, au mépris du code de la route et des règles de bienséance, créant à chaque instant des situations abracadabrantes sur la voie publique.

Bachir Djaider