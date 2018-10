Une journée riche en enseignements

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

La maison de jeunes d'Ighil Ali a abrité, mardi dernier, des activités célébrant la journée mondiale de l'alimentation. La manifestation a été initiée par la subdivision de l'agriculture d'Ighil Ali, et ce en collaboration avec l'APC, le CFPA de Tazmalt et l'association Tizizwit Ugama. Plusieurs activités étaient au menu pour marquer d'une pierre blanche cette journée célébrée le 16 octobre de chaque année sous l'égide de l'Organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). De l'avis des nombreux participants, la journée a été riche en enseignements et en informations puisque des communications ont été présentées par des spécialistes dans divers domaines se rapportant à l'agriculture, ce qui a permis, aux présents notamment les agriculteurs de cette région des Ath Abbas, d'enrichir leurs connaissances dans leur domaine et surtout de bénéficier des conseils des spécialistes présents. Et comme la localité d'Ighil Ali recèle des potentialités agricoles énormes, l'exposition-vente, qui a été organisée durant cette même journée, a été l’occasion également de présenter les produits du terroir dont se targue ces contrées. Ainsi, le fameux "Ifelfel Aâbbas" lequel est une variété de poivron spécifique à cette région haut perchée, a été exposé sur les étals avec ses diverses déclinaisons: moulu, séché et frais. Il y avait également d'autres produits agricoles qui ont été exhibés par les agriculteurs de la localité comme l'huile d'olive, le miel, le pollen, le propolis, la gelée royale, ainsi que des plats culinaires comme le couscous. Pour leur part, les communications présentées ont été suivies par des débats enrichissant pour les présents. Le subdivisionnaire de l'agriculture d'Ighil Ali a traité dans son intervention le thème de "l'alimentation pour combattre la faim et la qualité des produits alimentaires". La deuxième conférence, exposée par le directeur du CFPA de Tazmalt, a traité, quant à elle, du thème "des formations qualifiantes en agriculture" lesquelles sont dispensées dans cet établissement ; comme la taille et le greffage des arbres fruitiers, l'élevage de bétail, l'apiculture, etc. La communication suivante a été animée par Agaoua Karim, président de l'association "Tiziwit Ugama" qui avait pour objet "la valorisation des produits du terroir". Et enfin le dernier exposé a été présenté par Ould Fella Nourredine, un apiculteur professionnel, qui a abordé le thème "les différents produits de la ruche, leurs productions et utilisation thérapeutique alternative".

Syphax Y.