Le pont de Selouana menace ruine !

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

Il aura tenu en haleine toute une région ! Il s'agit du pont du village Selouana dans la commune de Semaoun, qui a fait couler beaucoup d'eau sous...ses arcades lézardés ! En effet, ce pont, construit durant l’époque coloniale, suscite l'inquiétude des villageois notamment des usagers, et ce à cause de sa vétusté et de son état délabré qui menace ruine ! " Cela fait plus de 20 ans que nous réclamons la restauration ou carrément la réalisation d'un nouveau pont à Selouana. Nous avons saisi l'APC, la wilaya et la DTP mais nos doléances sont restées lettre morte. Ce pont mal en point date de l'époque coloniale. Je suppose même qu'il a plus d'un siècle ! Le passage n'est permis qu'à un seul véhicule tellement il est étroit. Nous traversons ce pont la peur au ventre, car nous appréhendons qu'il cède surtout à la tombée de la pluie où les eaux s'y accumulent en le détériorant davantage. Il y a vraiment urgence que de prendre en charge cet ouvrage d'art qui va de mal en pis!" préconise un habitant de Selouana. Ce pont pour rappelle relie trois communes qui sont: Semaoun, Feraoun et Ath Djellil. Et c'est pour cette raison qu'il est emprunté par des dizaines d'automobilistes par jour. En plus de cela, il est traversé par les piétons notamment les élèves qui risquent leur vie, car cet ouvrage est étroit. Ledit ouvrage "enjambe" un profond oued aux parois accidentées et rocheuses. Des chutes de pierres sont aussi enregistrées dans les environs immédiats, suscitant l'inquiétude des conducteurs."Les habitants des trois communes qui utilisent ce pont attirent, pour la énième fois, l'attention des autorités locales et de wilaya sur l'urgence de trouver une solution à ce problème en construisant un nouveau pont et ainsi en finir avec ce calvaire qui n'aura que trop duré !" déclarent des habitants de ce village.

Syphax Y.