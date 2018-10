Le stade de Laâzib bientôt réceptionné

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

Le stade de Laazib est fin prêt pour sa reception. La direction du CF d’Akbou vient d’ailleurs de lancer un appel aux autorités locales dont l’APC d’Akbou et ce afin d’inaugurer le stade de Laazib, dont les travaux sont achevés depuis quelques semaines déjà. Ils affirment que « Les créneaux d’entrainements afféctés aux groupes (Seniors, U20, U17) au stade d’Ouzelaguen sont insuffisants, d’où la nécessité de voir ce stade de Laazib ouvert. On a besoin de ce stade, surtou du faitt que le CFA se distinguait à chaque saison, avec les jeunes catégories,en remportant moins un titre. Ca permettra à nos équipes séniors, U20 et U17 de préparer leurs rencontres respectives de championnat et des challenges qui les attendent dans de meilleures conditions.». Aux dernières infos, on affirme qu’une réunion, a eu lieu il y’a quelques jours, entre des associations et clubs sportifs et les élus locaux afin de procéder à l’inauguration du stade de Laâzib. Ces derniers auraient promis de tout faire pour que le nouveau stade soit réceptionné dans les plus brefs délais.

R. M.