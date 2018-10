La modernisation du stade communal retenue

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

Le projet de modernisation du stade communal de Bouhamza, sis dans le périmètre urbain du chef lieu communal, est inscrit sur les programmes d’investissements sectoriels, a annoncé le P/APC. « Le management de ce projet est assuré par les services de la direction de la jeunesse et des sports. Le travail relatif à la préparation du volet technique est déjà ficelé », a encore indiqué le P/APC, révélant que le montant de la dotation budgétaire dégagée est 70 millions de DA. « Le projet est en passe d’étrenner sa phase de consultation à travers un avis d’appel d’offres. A l’issue de cette prospection, qui s’étalera sur des mois, il sera procédé à l’ouverture du chantier », a informé le maire. Outre la pose d’un tapis en gazon synthétique et le drainage du terrain, apprend-on, il est prévu la dotation de l’infrastructure de nouveaux vestiaires, l’érection d’une clôture, ainsi que divers travaux d’aménagement. « Le stade subira une véritable cure de rajeunissement, qui fera de lui un incontournable site pour la pratique sportive », promet un responsable de l’autorité municipale. Les jeunes de Bouhamza qui n’en demandaientt pas tant, se montrent enthousiastes : « depuis que j’ai eu vent de ce projet, j’ai hâte de fouler la pelouse qu’on se propose d’installer. Evoluer dans ce nouvel environnement, c’est tout simplement magique », dira, tombé des nues, un jeune du village Mahfouda. « La concrétisation de ce projet ne peut que contribuer à développer le sport à Bouhamza et à lui redonner ses lettres de noblesse », ajoute un autre amateur de foot, résident au village Ifigha.

N. M.