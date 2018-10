Risques d’inondations à Aftis

Par DDK | Il ya 1 heure | 135 lecture(s)

Situé à 5 kms du chef-lieu communal de Boudjellil, le village d'Aftis est implanté sur une plaine inondable ! A la tombée des fortes pluies, cette bourgade agropastorale se retrouve submergée par les eaux, et le drainage pose un sérieux problème car le système d'évacuation y fait cruellement défaut. A cela s’ajoute l'absence du labourage et la nature argileuse du sol qui a du mal à absorber les eaux des pluies. En conséquence, celles-ci stagnent plus que d'habitude gênant énormément les habitants dans leurs déplacements et activités. Ce qui préoccupe également les affaires des villageois, ce sont ces multiples ravins qui parcourent leurs terrains, où les torrents pluviaux grondent à chaque averse en débordant même sur les habitations et les cultures. La proximité de l'oued Assif Abbas, qui coule à quelques encablures de ce village, est aussi à relever, car ses crues finissent la plupart du temps par envahir les oliveraies qui le longent. Les oliviers touchés par les défluviations de cette rivière qui se "ranime" de l'automne au printemps, sont de plus en plus mis à mal, avec des déracinements et parfois même des destructions ravageuses. La correction torrentielle dans ce village fait gravement défaut, d'où cette situation peu reluisante. Dans le même ordre d'idées, cette bourgade souffre aussi de la submersion de ses ruelles par les eaux pluviales. Les accès de ce village deviennent carrément impraticables, à cause de la fange qui les tapisse et des flaques d'eau qui les jalonne ! «A la tombée de la pluie c'est toujours le même problème qui resurgit : des rues embourbées et envahies par les flaques d'eau. L'évacuation des torrents est toujours problématique dans notre village!», déplore un habitant.

S. Y.