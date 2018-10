Le ramassage des ordures pose problème

Par DDK | Il ya 1 heure | 126 lecture(s)

La collecte des ordures ménagères connaît ces jours-ci quelques dysfonctionnements au niveau de la commune d'Ait-Smail, située à environ 60 kms de Béjaïa. Chaque jour, dans les différents villages que compte la commune des anomalies dans le processus de dépôts et de ramassage d'ordures sont constatées. On a souvent tendance à imputer la responsabilité aux agents du service de nettoiement de la mairie, auxquels on reproche les retards dans l’exécution, mais du côté du citoyen, plusieurs habitudes doivent être revues. Le ramassage efficace des ordures exige une vraie complémentarité entre les services du ramassage et le citoyen, une simple négligence de l'une des parties constitue un problème. Or, non seulement plusieurs quartiers croupissent sous les ordures, mais, certains osent même jeter des cadavres d'animaux domestiques avec les résidus de la nourriture. Ainsi, l'APC s'est adressé, via un communiqué, aux habitants de Boulehfa, où l'anarchie est jugée plus grave, les invitant à bien respecter dorénavant les modalités de dépôts de leurs ordures pour qu'elles soient ramassées dans les meilleures conditions. «Comme on veille au nettoyage de nos maisons, on doit le faire pour notre village. Quand on jette des sachets d'ordures ouverts, on n'est pas seulement complice dans la pollution de notre environnement, mais responsables. On favorise activement le risque d’apparition de maladies et la prolifération de bestioles nuisibles comme la multiplication des bêtes errantes qui finissent par devenir un danger pour la santé et la sécurité du citoyen», nous dira un élu communal. Et d'ajouter : «Nous lançons donc cet appel à tous nos concitoyens pour leur demander de contribuer dans la facilitation de cette opération donc l’anarchie qu’ils provoquent eux-mêmes ne peut cesser s’ils ne prennent pas conscience pour s’organiser.»

M. K.