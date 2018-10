L'APC promet de "sévir"

Par DDK | Il ya 1 heure | 143 lecture(s)

Le non respect des conditions de conservation des denrées alimentaires et leur exposition à l'extérieur des commerces à l'air libre sont de fâcheuses habitudes qui portent préjudice à la santé des consommateurs. En effet, cette pratique, tant décriée au demeurant, n'est apparemment pas prête de connaitre son épilogue puisqu'elle est toujours présente, et ce au mépris des règles d'hygiène. Ce phénomène est constatable dans toutes les localités, encouragé par l'impunité ambiante ! Et ce ne sont pas les lois répréhensibles qui manquent dans le code du commerce et de la bienséance, mais leur application sur le terrain. La répression de cette pratique par les services concernés et les différentes autorités n'est malheureusement pas constatée de façon tangible, en ce sens que des commerçants continuent au mépris de tout d'exposer les produits alimentaires périssables à l'air libre, devant leurs commerces et sur les trottoirs livrés aux rayons nocifs du soleil, à la poussière, aux bestioles et aux gaz d'échappement. Ces denrées subissent, par conséquent, une altération grave de leur qualité, et des réactions chimiques nocives à la santé se produisent avec les facteurs polluants externes. La lutte contre ce comportement néfaste n'est malheureusement pas entreprise à tous les niveaux laissant les consommateurs livrés à eux-mêmes. La volonté de juguler cette pratique pernicieuse n’est malheureusement palpable que dans de très rares localités. La bonne illustration nous vient de la commune de Béni Maouche, où l'APC a récemment rendu public un communiqué dans lequel elle met en garde les commerçants quant à l'exposition des produits alimentaires en dehors des commerces. Les autorités communales de Béni Maouche, rappelent au "bon souvenir" des commerçants de la localité la note ministérielle N°1490/MC/SG/2018 du 17 septembre 2018 et l'arrêté de wilaya N° 1108/14/WB/DW du 02/06/2014 relatifs à l’infraction, poursuit que «les commerçants réfractaires s’exposent à des mesures correctives appropriées », comme le donne à lire le communiqué. Cependant, les consommateurs au niveau de cette localité s'interrogent sur la réalité de la détermination des autorités municipales à "punir" en cas de non observance des règlements en question ou ce ne seront que les habituelles menaces en l’air.

Syphax Y.