La campagne de vaccination lancée

L’établissement de santé de proximité (EPSP) d’Aokas, coiffant six communes (Aokas, Tichy, Boukhelifa, Tizi N’berbère, Souk El Tenine et Melbou), a acquis un lot de 2 500 doses de vaccin antigrippal pour la campagne 2018/2019, nous a informé un responsable de cet établissement.

«Les vaccins ont été distribués au niveau des structures de vaccination se trouvant au sein de chaque polyclinique. Nous avons réactivé le dispositif organisationnel et opérationnel des campagnes précédentes pour prendre en charge cette opération prophylactique », a indiqué notre interlocuteur, assurant que tous les moyens matériels nécessaires, notamment le staff médical et paramédical, ont été mobilisés pour mener à bien cette campagne qui se poursuivra jusqu’à la mi-mars 2019. « On ne le répétera jamais assez ; Le vaccin est l’unique rempart pour protéger les personnes fragiles contres les complications liées à la grippe saisonnière », a déclaré un médecin de santé publique engagé dans cette opération. Le toubib rappelle la gratuité de la vaccination et invite la population à risque à se faire vacciner dans les structures sanitaires les plus proches de leurs domiciles. La vaccination, insiste-t-il, est recommandée pour les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes atteintes de maladies métaboliques ou de pathologies pulmonaires chroniques, les immunodéprimés, les femmes enceintes, les nourrissons âgés de plus de 6 mois, sans oublier le personnel relevant du secteur de la santé. « Nous déplorons chaque année de nombreux décès liés à l’inobservance de la vaccination. Une prise de conscience s’impose pour éviter d’autres victimes. Ceci d’autant plus que le produit a subi tous les contrôles garantissants son innocuité et son efficacité », souligne un médecin exerçant à la polyclinique de la ville de Tichy.

