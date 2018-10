L’école Hama Bachir fermée

Par DDK | Il ya 43 minutes | 103 lecture(s)

L’école primaire Hama Bachir, sise à la périphérie du chef lieu communal de Barbacha, a été fermée au début de ce mois d’octobre par l’autorité de tutelle. « C’est une décision administrative, consécutive à l’absence d’un effectif suffisant d’élèves à scolariser », nous informe un responsable de l’inspection locale de l’éducation. « Il ne restait plus que 3 élèves dans cet établissement. Les autres apprenants ont été transférés vers l’école primaire du village Ighil Larbaâ », a ajouté notre interlocuteur. Joint par téléphone, un ex enseignant de l’école Hama Bachir, aujourd’hui admis à la retraite, dira que cette mise sous scellés était prévisible : « la population scolaire de cet établissement n’avait cessé de décliner au fil des ans. A chaque rentrée des classes, on s’apercevait que les effectifs accusaient une baisse par rapport à l’année précédente », a-t-il expliqué. Selon un autre éducateur de la région, l’ouverture ou le maintien d’une division pédagogique sont subordonnés à l’existence d’au moins 12 enfants à scolariser. «Les textes ont prévu ce cas de figure. En ces années d’austérité, il ne faut pas s’attendre à voir l’ouverture d’un poste budgétaire pour une dizaine d’élèves. Dans la plupart de ces petites écoles où les effectifs sont très bas, des élèves de niveaux différents sont souvent jumelés et confiés à un seul éducateur », souligne-t-il.

N.M.