Une localité isolée du monde !

Par DDK | Il ya 44 minutes | 104 lecture(s)

La localité de Kefrida est située au nord de la commune de Taskriout, à environ 60 kms au sud-est de la wilaya de Bejaia. Le moins que l'on puisse dire est que, de par son emplacement géographique et ses richesses naturelles elle devrait être un véritable pôle touristique pour les habitants de Bejaia et des wilayas environnantes. Cependant, excepté la cascade qui continue d'accueillir des milliers de visiteurs chaque été, le rêve, de voir toute la localité comme destination des vacanciers, semble loin. En effet, plusieurs facteurs négatifs sont à la base de ce qui dissuade sans nul doute le touriste, à commencer par l'état dégradé des routes qui y mènent et l'absence d'espaces commerciaux et récréatifs où le visiteur peut se divertir. Mais il n'y a pas que cela, puisque même le réseau téléphonique y fait défaut, comme si on vivait encore à cette époque où l'on ne connaissait pas encore le téléphone. Ce qui a poussé les habitants de la région, depuis des années dejà,à opter pour un seul opérateur, à savoir Mobilis, s’ils veulent passer des appels et être joints. « À l'exception de Mobilis qui a daigné répondre à nos doléances en mettant à notre disposition un réseau de qualité, les deux autres opérateurs font encore la sourde oreille et ne veulent pas s’installer chez nous », se désole un citoyen de Kefrida. Et d'enchaîner: « Comment voulez-vous que Kefrida devienne une région touristique avec une pareille situation désolante ? Le visiteur ne souhaiterait certainement pas se retrouver coupé du reste du monde dès qu'il franchit les frontières de notre localité. Il est vrai qu'on possède un potentiel naturel, mais sans infrastructures dédiées au tourisme il ne faut rien esperer, en termes de développement », affirme-t-il.

M. K.