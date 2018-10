La station de fourgons dégradée

Par DDK | Il ya 42 minutes | 112 lecture(s)

Le terrain de la station de fourgons, qui desservent la ligne Tazmalt-M'chedallah, située au lotissement Chaouati à la sortie sud de Tazmalt, est carrément impraticable ! Les dernières pluies qui se sont abattues l'ont complètement "défigurée" avec des mares d'eau et de la boue partout ! "On dirait une patinoire, tant le sol est glissant !" ironise un usager. Effectivement comme l'a souligné cet interlocuteur l'aire de stationnement des fourgons et autres minibus au niveau de cet arrêt est glissante et humide à cause de la fange et des eaux pluviales qui s'y sont accumulées rendant tout déplacement à l'intérieur difficile tant aux transporteurs qu'aux usagers. Rien qu'à la vue de ce décor, ces derniers sont vite saisis par le stress ! "Il faut slalomer entre les flaques d'eau et marcher doucement, au risque de se retrouver le nez dans la gadoue, car celui-ci est glissant à cause de la boue. Autant que je me souvienne, je n'ai jamais vu une seule opération de réhabilitation de cette station, entreprise ! A la moindre averse elle se transforme, à s'y méprendre, en piscine!" tempête un habituel usager. Et à un transporteur d'abonder dans le même sens:"lorsqu'il est question de payer les droits de stationnement et les impôts les pouvoirs publics ne lésinent pas sur les moyens, mais pour réhabiliter et revêtir cette station et la doter de tout le nécessaire cela semble être le cadet de leurs soucis!" fulmine notre vis-à-vis. Ladite station manque cruellement, non seulement d’un terrain revêtu, mais aussi, d’un point d'eau, de bancs, de trottoirs, d'éclairage public et d'abribus.

Syphax Y.