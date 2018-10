Le projet d’une déchèterie renvoyé aux calendes grecques

Par DDK | Il ya 42 minutes | 123 lecture(s)

à défaut d'une déchèterie, dont le projet tarde à voir le jour, l'APC d'Akbou semble opter pour une solution "provisoire" pour gérer ces tonnes de détritus générés quotidiennement par les ménages au niveau du chef-lieu municipal notamment. En effet, et pour tenter de mieux gérer les déchets ménagers, l'APC a attribué récemment un marché pour l'acquisition de poubelles dont le montant s’élève à près de 5 millions DA. Les récipients une fois acquis seront installés sur les trottoirs de la ville et sur les abords de la RN26 qui passe par cette commune qui ne sait plus où mettre ses déchets en l'absence d'une décharge réglementée ! Les dévidoirs et autres bacs à ordures existants dans cette ville avec ces différents quartiers et faubourgs ne sont plus suffisants pour contenir les quantités ahurissantes d'immondices qui sortent des habitations, des commerces et autres unités industrielles. Ce qui nécessite par conséquent le renforcement en nouveaux récipients pour faire face à la hausse des déchets produits journellement. La gestion des déchets ménagers, dans cette commune qui offre une vue désolante avec les amoncellements de détritus sur les accotements de la RN26, dans les rues de la ville et des villages, demeure un problème majeur touche directement à la santé publique, avec des risques accrus de survenue d'épidémies et autres maladies respiratoires et allergiques ! "Le projet de réalisation d'une déchetterie tant claironné doit être irrémédiablement et sans hésitation réactivé pour le bien de la population de la commune d'Akbou! On assiste à l'envahissement de nos rues par les déchets jetés n'importe comment et n'importe où, par des individus sans civisme." fulmine un habitant de la ville d'Akbou.

S. Y.