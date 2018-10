Acquisition de deux nouvelles ambulances

Par DDK | Il ya 16 minutes | 13 lecture(s)

L’association Tudert d’aide aux malades cancéreux vient d’acquérir deux nouvelles ambulances médicalisées dans le cadre du renforcement de son travail de prise en charge du transport de cette catégorie de patients.

L’achat de ces deux ambulances équipées en matériel médical a été rendu possible grâce à un don d’un bienfaiteur, convaincu par la noble mission de cette association. «L’acquisition de ces deux ambulances a été financée par un bienfaiteur à hauteur d’un milliard de centimes. Au total, notre association dispose de quatre ambulances médicalisées et de trois véhicules, destinés au transport des malades cancéreux vers les structures de soins locales ou vers les autres wilayas, comme Sétif, Tizi-Ouzou et Alger. Ce parc automobile nous aidera à répondre aux besoins des cancéreux en matière de transport vers les hôpitaux », a déclaré Razik Zenati, président de l’association Tudert œuvrant depuis juin 2015, date de sa création, en faveur des personnes atteintes du cancer. Pour rappel, neuf mois après l’obtention de son agrément, cette association a réussi à mobiliser des bienfaiteurs pour l’achat de deux ambulances médicalisées. Ensuite, grâce aux fruits de son travail, qui a bénéficié à des dizaines de patients cancéreux, dont les familles ont été allégées et soutenues, des donateurs généreux ont financé l’acquisition de trois véhicules. Par ailleurs, en plus du transport des patients vers les structures de santé appropriées, cette association, qui dispose d’une équipe pluridisciplinaire, donne des soins palliatifs et assure la prise en charge psychologique et sociale des patients et de leurs familles. En outre, elle organise en collaboration avec d’autres organismes des campagnes de sensibilisation sur le cancer. La prise en charge des malades cancéreux par l’association Tudert comprend aussi le volet information, orientation et accompagnement. Dans un autre chapitre, M. Razik Zenati lance un appel urgent aux autorités locales en vue de concrétiser le projet du centre anti-cancer (CAC), prévu à Amizour. «Depuis le lancement de l’appel d’offre national, en juillet dernier, aucune suite n’a été donnée à ce projet», a déploré le président de l’association Tudert. Actuellement, les cancéreux de la wilaya de Béjaïa sont contraints de faire de pénibles déplacements vers les wilayas de Sétif, Blida ou Alger pour se soigner. Selon le bureau d’études chargé de ce projet, le CAC d’Amizour comportera trois principaux blocs dédiés respectivement à l’administration, la radiothérapie et la médecine nucléaire, et la chirurgie. L’infrastructure de ce CAC sera également équipée, entre autres, de trois salles opératoires en plus d’une unité de greffe de la moelle osseuse.

Boualem S.