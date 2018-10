L'école de Bouhatem menace ruine

Par DDK | Il ya 16 minutes | 12 lecture(s)

La commune de Toudja, située à 25 kms de Béjaïa, est très connue pour ses ressources hydriques exceptionnelles. Elle est composée de 45 villages et bourgades, tous en proie au sous-développement. C'est une municipalité rurale qui aspire à un avenir meilleur. Dans cette localité il y a lieu de soulever la situation dans laquelle "patauge" l'école primaire du village Bouhatem en proie à la vétusté et au délabrement. En effet, cet établissement scolaire continue de défrayer la chronique dans cette bourgade et de susciter l'inquiétude des élèves, du personnel éducatif et des parents. La structure est mal-en-point. Des fissures sur les murs, une toiture transformée en "passoire" et les colonnes soutenant les préaux complètement usés et échancrés ! Les élèves et le personnel éducatif évoluent dans cette école la peur au ventre à cause de sa vétusté et de son état qui donne du souci. Le long de la rentrée scolaire, ce problème est soulevé par des parents d'élèves aux appels incessants aux autorités locales et à la tutelle de cet établissement scolaire afin de le prendre en charge, et remédier à cette situation préoccupante. «L'école de notre village menace ruine ! Elle est complètement délabrée et a besoin de travaux de consolidation et de réhabilitation. Nous avons peur pour nos enfants et le personnel de cette école, surtout à la tombée de la pluie, où la toiture risque de céder », alerte un parent d'élève de cette école sinistrée.

S.Y.