Opération abattage de chiens errants

Par DDK | Il ya 16 minutes | 12 lecture(s)

Dans le cadre de la prévention et de lutte contre les maladies transmissibles de l’animal à l'homme, la municipalité de Chemini s’apprête à lancer une campagne d’abattage des animaux errants (chiens et chats). Conformément à l’arrêté n° 110/2018 du 16 octobre 2018, portant abattage des chiens errants et des chats errants. Le premier magistrat de la commune a souligné l'importance de cette opération qui doit intervenir en fin de cette semaine. Ladite campagne sera amorcée le 25 du mois en cours et se poursuivra jusqu’au 23 novembre et ce, entre 22 heures à 2 h du matin. Il est vrai que les chiens errants représentent un véritable danger public surtout la nuit venue où des hordes affamées peuvent s'attaquer aux piétons, notamment dans les quartiers et les villages mal éclairés. Il faut souligner que la prolifération de ces canidés en zone rurale est favorisée par la présence de restes de nourritures dans les bacs à ordures. Le nombre de chiens errants ne cesse d’augmenter aux quatre coins de la commune à tel point qu’ils constituent la hantise de la population. Les canidés en question peuplent souvent les décharges où sont fréquemment jetés à ciel ouvert des cadavres d’animaux et de volailles. En l’absence de fourrières normalisées, la capture de ces canidés errants pose véritablement problème pour l’ensemble des communes de la région. De ce fait, l’organisation de battues est souhaitée pour éradiquer ces bêtes devenues autant de dangers pour l’être humain. «L’objectif est de parvenir à mettre fin au phénomène de prolifération et de présence des chiens errants dans les quartiers ainsi que dans les villages, et par ricochet, circonscrire les risques de morsure et de zoonoses susceptibles d’être engendrés par ces animaux», nous explique un agent chargé de l’opération d’abattage. Annoncée par voie d’avis à la population placardés sur les murs des principales artères, invitant à garder les animaux domestiques, la campagne a débuté dernièrement sous la houlette du service vétérinaire de l’APC. D’une manière générale, tout chien ou autre animal rencontré sur la voie publique, errant, sans laisse et sans signe permettant de percevoir sa domestication, sera abattu, nous explique-t-on.

Bachir Djaider