2 600 doses pour l’EPSP

Par DDK | Il ya 15 minutes | 11 lecture(s)

L’établissement public de santé de proximité de Kherrata a été destinataire de 2600 doses de vaccin antigrippal pour assurer la couverture de la campagne de prévention contre cette maladie au profit des populations des communes de Kherrata, Draa-El-Caïd, Taskriout, Ait-Smail, Darguina et Tamridjt, relevant la circonscription sanitaire de l’EPSP de la daïra de Kherrata. En effet, lors de notre entretien avec le Dr Cherchour en charge du déroulement et du suivi de cette opération de santé publique, ce dernier nous fait savoir que cette dotation en doses de vaccin a été répartie à travers l’ensemble des polycliniques et salles de soins afin d’assurer la couverture du maximum de personnes vulnérables et exposées à ce type d’épidémies saisonnières, surtout celles du 3ème âge ou atteintes de maladies chroniques. Il nous a mis au fait de la mobilisation de tous les moyens humain et matériel mis en œuvre par l’EPSP de Kherrata pour une la réussite de cette opération, au profit des citoyens et des citoyennes pour qui seul le vaccin constitue le moyen efficace de protection. Au service de vaccination de la polyclinique du centre de la ville, on remarque le grand intérêt à cette opération, manifesté par un nombre important de personnes se rendant à ce service pour la circonstance. Une personne rencontrée à sa sortie du service de la prévention de la polyclinique de Kherrata et qui venait de se faire «piquer», nous déclara : «C’est une occasion pour se prémunir contre cette maladie, surtout qu’à la même période, tous les facteurs sont favorables à cette épidémie très dangereuse pour les sujets vulnérables. Alors autant prendre les précautions, d’autant plus que le vaccin est disponible et gratuit.»

Slimane Zidane