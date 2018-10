Un mini-festival du livre prometteur

Par DDK | Il ya 1 heure | 76 lecture(s)

Prévue pour le 1, 2 et 3 novembre 2018, «L’agora du livre» est une manifestation dédiée au livre.

Ce mini-Festival en pleine préparation se veut une occasion de mettre le livre sous les feux de la rampe en réunissant les professionnels du métier et les amoureux du livre. Cette louable initiative émane de l’association Agraw du village Takhlidjt dans la localité de Chemini. Ainsi, ladite manifestation, dont c’est la première édition, est projetée pour les trois premiers jours du mois de novembre. L’appel lancé par les organisateurs est pour une large participation «de tous les professionnels intervenants dans la chaine du livre, éditeurs, auteurs, libraires et distributeurs pour prendre part à l’événement», comme nous l’ont confirmé les initiateurs de «l’agora du livre». Plusieurs sites de la commune de Chemini sont déjà réservés pour la manifestation, comme la maison de jeunes, la bibliothèque municipale et d’autres places publiques. «Parallèlement au livre, l’artisanat et les produits du terroir seront à l’honneur. Entre autres, le Burnous, la robe kabyle, la poterie, la bijouterie, le métier à tisser, le miel d’abeille local, la figue ou tout autre produit du terroir et de l’artisanat local», nous explique Nadir OUDDAK, membre de l’association Agraw. Et d’ajouter : «En marge de l’exposition, l’association compte organiser des tables rondes, des communications et des ventes-dédicaces avec des auteurs que nous comptons programmer dans les semaines à venir.» Ce support de papier qu’est le livre est souvent dévalorisé, voire négligé par les pouvoirs publics qui n’accordent pas crédit à cet élément indispensable dans l’instruction et la construction de l’individu. «Le livre est avant tout texte, c’est sa raison d’être. Il a été longtemps le principal, voire l’unique moyen de diffusion et de conservation des connaissances ; aussi participe-t-il profondément à l’histoire de la civilisation et de la culture», disait Albert Labarre (bibliothécaire et auteur de plusieurs ouvrages). Il reste néanmoins que le fossé se creuse davantage entre l’auteur et un lectorat qui se fait de plus en plus désirer. La lecture est le parent pauvre de la culture en Algérie. Il faut inculquer l’amour du livre à nos enfants dès leur plus jeune âge, et l’école doit relayer cet élan. Cette première édition du livre dans la localité de Chemini est une bouffée d’oxygène pour une population embuée par un manque criant en ce genre de manifestations culturelles.

Bachir Djaider