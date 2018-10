Une vraie agression contre la nature

Par DDK | Il ya 1 heure | 86 lecture(s)

Le sol et le sous-sol de la commune de Boudjellil, située à 87 kms au sud de Béjaïa, recèle d'importants gisements miniers comme le gypse, le granulat (graviers et sables), la Célestine, la baryte et bien d'autres minéraux. Plusieurs carrières d'exploitation de différents minerais ont vu le jour, il y a des dizaines d'années de cela, pour cesser carrément leur activité. Actuellement, il ne subsiste que trois sites d'exploitation de différents gisements toujours en activité dans cette municipalité au sol à prédominance de couche calcaire. Au delà de ce constat, ces carrières abandonnées, restées telles des plaies sur les flancs abruptes des pitons exploités à outrance, constituent une véritable "agression" à la nature et à l’environnement. Les conséquences, au demeurant "désastreuses" de la surexploitation de ces mines sur sont telles que ces lieux enlaidissent les monts qui parcourent cette commune aux reliefs divers. De gargantuesques cratères sont visibles de loin sur les flancs des hauteurs surplombant la commune. Ces gigantesques plaies mettront des siècles pour se fermer. Le paysage montagneux, le seul aspect attrayant de ces misérables contrées en prend ainsi un sérieux coup. Par ailleurs, plusieurs mines ont cessé leur activité, car elles portaient préjudice aux habitants proches de ces lieux comme c'est le cas pour la carrière d'agrégats sise au village Larbâa Takedimt.

S.Y.