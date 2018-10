Un groupe scolaire inauguré

Par DDK | Il ya 1 heure | 75 lecture(s)

Une nouvelle infrastructure pédagogique a été ouverte il y a une dizaine de jours dans la localité de Merdj Ouamane, relevant de la commune d’Amizour. «L’équipement éducatif, dédié à l’enseignement du cycle primaire, est composé de 6 salles de classe érigées en R+1 avec un logement de fonction. La réalisation de ce groupe scolaire s’est faite grâce à la mise à contribution de crédits publics dégagés sur les programmes sectoriels de développement», nous a fait savoir une source proche du dossier. «Tout est bien qui fini bien, car les travaux de cette structure ont quelque peu trainé, plongeant la famille éducative dans le doute et le désarroi», a réagi un parent d’élève de Merdj Ouamane. La réalisation de cet équipement pédagogique, se félicite-t-on, arrive à point nommé pour résoudre le problème de surcharge dont souffrent les écoles primaires de la localité. «Nous comptons des divisions pédagogiques qui dépassent largement le seuil des 40 élèves. Ce sureffectif rend ardue la mission éducative de l’instituteur, dont on attend tous des résultats», dira un éducateur de la localité. «La surcharge des classes est la hantise de l’école. Dans pareilles conditions, on ne peut espérer de l’enseignant ou de l’apprenant des performances», renchérit un autre instituteur, qui se félicite de ce nouvel acquis.

N.M.