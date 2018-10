Le pont de tous les dangers

Par DDK | Il ya 39 minutes | 94 lecture(s)

Les collégiens, habitant le village Aftis, situé dans la commune de Boudjellil, lesquels suivent leur cursus scolaire au CEM Boudjemâa Makhlouf, situé au village Allaghane dans la commune de Tazmalt, sont obligés d'emprunter, chaque jour, le pont qui relie les deux localités, et ce non sans s'exposer aux dangers des accidents de la route ! En effet, ces apprenants qui longent la RN106 en empruntant ledit pont risquent gros à chaque fois, car cet ouvrage d'art est étroit et la bande réservée aux passants suffit à peine pour un seul passant, alors que des "contingents" d'élèves l'utilisent journellement, ce qui les expose aux accidents, en ce sens que ces lieux connaissent un trafic automobile assez dense. Cependant, les périls s’accentuent davantage avec les véhicules lourds qui ne laissent pas de grandes marges à ces potaches qui s'affolent au passage de ces engins. "Nous sommes confrontés chaque jour à ce problème sur le pont qui enjambe l'oued Sahel ! Le matin, en partant vers notre CEM, et le soir en rentrant chez nous. Toutefois, nous sommes obligés de passer via ce pont avec tous les risques que nous encourons. La bande réservée aux passants est tellement exiguë qu'elle ne laisse passer qu'un collégien. Nous marchons en file indienne tout en ayant l’œil sur les véhicules qui passent à notre hauteur" résume désemparé un collégien du village Aftis. Ainsi, la peur et l'appréhension, exprimées par notre interlocuteur qui parle au nom de tous les élèves du village Aftis contraints de passer par ce pont dangereux pour eux, se trouvent être le lot quotidien de ces élèves livrés à l’insécurité routière. Ce problème a été soulevé maintes fois par les élèves et leurs parents ainsi que les habitants de la région lesquels ne réclament, ni plus ni moins, que l'édification d'une passerelle qui longerait ce pont long d'environ 100 mètres, et ce pour permettre aux élèves et à tous les citoyens de passer, en toute quiétude via cet ouvrage, à l'abri des dangers de la circulation routière.

Syphax Y.