12 machines à coudre distribuées

Par DDK | Il ya 39 minutes | 88 lecture(s)

L'association "DEFI" de Seddouk qui a pour objectif principal de venir en aide aux personnes handicapées notamment dans les zones rurales a eu mardi dernier l’heureuse initiative d'apporter de la joie à 12 femmes de villages éloignées des communes de Seddouk et de M'cisna, en leur distribuant à titre gracieux des machines à coudre et à broder mais aussi du matériel pour la préparation de gâteaux. Cette opération, souligne au micro de la radio locale, M. Kebbiche Aissa, président de l'association "DEFI" s'est déroulée en présence de responsables de la DASS et de la DS qui se sont déplacés de Bejaia. Le président de l'association annonce qu'il met à profit cette journée pour signer des conventions avec les CFPA (centre de formation professionnelle pour adultes) de Seddouk et de M'cisna, pour faire profiter les femmes au foyer en situation d’handicap et celles de villages éloignés ; de cycles de formation en plusieurs domaines. Entre autres formations consignées dans les conventions signées par les deux parties, le président de l'association "DEFI" cite la couture et l'informatique. Des cours d'alphabétisation, selon M. Kebbiche Aissa, sont également prévus pour les femmes rurales de Seddouk et de M'cisna.

B. Mouhoub