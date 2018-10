L’azerole, ce fruit tant apprécié

Par DDK | Il ya 39 minutes | 111 lecture(s)

La Kabylie possède des richesses importantes en termes de flore, mais des arbres et des arbustes tendent à tomber en désuétude. L’azerolier ou l’aubépine est l’un de ses arbustes qui enregistrent une nette régression du fait que sa réimplantation et sa culture sont quasiment nulles. Cet arbre a la particularité de s’adapter aux différents climats, surtout arides et secs. Appartenant à la famille des rosacées, l’arbre d’aubépine ou l’azerole, dont le nom commun est ″Cratageus azarolus″ pousse sur des terrains escarpés et abrupts. La région d’Ath Waghlis et D’Ath Mansour sont connues pour ce fruit acidulé appelé communément Tubrest ou Zaarour. Pour les plus petits, friands de gâteries, l’automne ne représente pas moins une saison exceptionnelle de divertissement et de jeux de billes,mais aussi une tradition, en l’occurrence la cueillette et la consommation d’un fruit succulent ; il s’agit du produit de l’azerolier ou tubrest, fruit charnu, acidulé et juteux, à la grosseur ne dépassant guère celle d’une bille. Ces dernières semaines, nombreux sont les villageois qui s’adonnent avec joie à la cueillette de ce fruit jaune. À partir du mois d’octobre, les enfants se mettent à cueillir le fruit, azerole, une baie de couleur jaune et au goût légèrement acidulé. Dans la localité de Chemini, l’azerolier est un arbre qui pousse au milieu de futaies, de jujubiers, d’oliviers, de chênes… notamment sur les hauteurs. Nourris par le soleil d’été et les premières pluies d’automne, les baies de l’aubépine sont appréciées par les villageois, notamment celles cueillies au pied de la montagne de l’Akfadou. Elles sont souvent grosses, gorgées d’eau et juteuses. À Akfadou, Tibane, Tifra…, l’azerole (tubrest) se trouve aussi en quantité au grand bonheur des habitants, notamment les plus jeunes. À une dizaine de kilomètres plus bas, à Sidi-Aïch, des revendeurs à la sauvette proposent le fruit de l’aubépine à 25 DA le verre. . Le nom commun d’azerolier vient de l’espagnole ″acerola″ qui désigne le fruit d’un arbuste (azarolus de Crataegus), zaarur en kabyle. Ce sont donc probablement les Nord- Africains qui introduisirent l’azerolier en Espagne, d’où le nom ″épine d’Espagne″. Riche en vitamines, en polysaccarides (pectine et cellulose), le fruit de l’azerolier est considéré comme une bonne source d’antioxydants. Malheureusement, ce fruit se réduit à une consommation personnelle, alors qu’il serait intéressant de le faire découvrir à la majorité . c’est un fruit avec lequel on peut obtenir de la confiture ,des gelées ,des marmelades et des sirops.

Bachir Djaider