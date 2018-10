Une unité de protection civile projetée

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

Un nouveau projet d’équipement public en rapport avec l’implantation d’une unité de protection civile est retenu au profit de la commune de Béni Ksila. D’après les responsables en charge des affaires de la municipalité, la direction de la protection civile a donné acte à la demande de création de cette unité formulée par l’APC. «Nous avons obtenu l’accord de la direction de la protection civile, pour l’implantation prochaine de cet équipement. Dans un premier temps, l’unité prendra ses quartiers dans l’enceinte de la salle de cinéma désaffectée, laquelle fera, au préalable, l’objet de travaux d’aménagement», a annoncé le responsable de l’APC. «Le service, a-t-il indiqué, sera transféré, sitôt construit un siège-type de la protection civile». Un élu à l’APC confie avoir la conviction que l’équipement envisagé revêt une importance de premier plan, ne serait-ce que pour protéger des incendies la vaste forêt domaniale qui occupe de larges parcours du massif boisé de la commune. «Outre la lutte efficace contre les incendies, la proximité d’un poste de protection civile permettra de faire face aux urgences générées par les accidents de la route et autres accidents domestiques et de chantier», plaide-t-il. Des habitants de Béni Ksila que nous avons apostrophés à Djebla, le chef-lieu communal, disent adhérer pleinement à ce projet, dont ils reconnaissent l’utilité. Et pour cause : «un territoire aussi vaste que celui de Béni Ksila, qui s’étend sur 186 km2, est à la merci d’un quelconque sinistre. Sachant l’importance vitale de la première intervention, il est pratiquement impossible d’organier une quelconque riposte efficace, sans disposer d’un siège de protection civile», souligne un citoyen. «C’est une excellente initiative que de projeter un tel investissement. C’est rassurant, car une mission d’urgence comme celle dévolue à la protection civile, exige une présence permanente dans la proximité immédiate», se félicite un autre citoyen.

N. Maouche