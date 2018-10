L’appel d’offre lancé

Par DDK | Il ya 1 heure | 142 lecture(s)

Un appel d’offre national pour la désignation d’une entreprise devant réaliser le projet de la pose d’une pelouse en tartan (5e génération) au stade communal d’Oued Ghir, vient d’être lancé, a-t-on appris de source municipale. Cette bonne nouvelle a été accueillie avec joie et satisfaction par les clubs sportifs qui évoluent, au niveau de ce stade en tuf, inauguré dans les années 1990. L’enveloppe financière allouée par l’Etat, dans le cadre d’une opération sectorielle pour la concrétisation de ce projet, est de l’ordre de 9,7 milliards de centimes, a précisé notre source. En plus de la dotation du stade d’Oued Ghir en gazon synthétique, sa piste d’athlétisme sera également aménagée suivant les normes de cette compétition dans le but d’encourager la pratique de cette discipline sportive par les jeunes de la région. La commune d’Oued Ghir compte actuellement deux clubs de football, à savoir l’ASOG et le CR Mellala, évoluant dans les divisions supérieures de wilaya. Par ailleurs, un élu à l’APC d’Oued Ghir nous a indiqué que les trois autres stades de proximité, réalisés respectivement aux villages Ibachirene, Ibourassene et au chef-lieu communal, seront dotés de gazon synthétique d’ici la fin de l’année prochaine. Dans un autre chapitre, les dirigeants du club de volley-ball de Mellala, nouvellement créé, réclament aux responsables locaux du secteur sportif la réalisation d’une salle de sport dans la commune, où leurs volleyeurs peuvent s’entraîner. La commune d’Oued Ghir, sise à la périphérie de la ville de Béjaïa, dispose d’assiettes foncières pouvant accueillir un tel projet. A noter que la commune d’Oued Ghir compte aussi un club de judo (JSE) et un autre de boxe (APB), qui s’entraînent au niveau de la voûte communale. Celle-ci ne répond plus aux normes requises pour l’exercice de telles disciplines sportives. Si en hiver, elle connait des infiltrations des eaux de pluies, en été la pratique sportive y est impossible à cause de la chaleur suffocante.

