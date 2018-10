Un lycée réclamé

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

Les autorités communales de Tamokra ont fini par prendre en considération les doléances des élèves de leur commune, scolarisés dans les lycées d'Akbou en régime interne, dont ils déplorent les conditions de restauration, d'hébergement et de manque de loisirs. En effet, les autorités municipales de Tamokra ont saisi, dernièrement, le premier magistrat de la wilaya, à travers un rapport, où il a été consigné les «difficultés dans lesquelles se débattent les élèves de la commune de Tamokra scolarisés en régime interne dans les lycées d'Akbou». Les élèves issus de cette municipalité éprouvent beaucoup de difficultés à poursuivre leurs études dans l'internat de ces établissements situés dans la ville d'Akbou, à cause des insuffisances touchant presque tous les volets précités. L'état peu reluisant des dortoirs, des sanitaires et la restauration qui laisse à désirer décriés par les élèves sont soulevés auprès du wali de Béjaïa via cette correspondance "poignante", laquelle en dit long sur «la souffrance des élèves de Tamokra au niveau des internats déshérités de ces lycées». A cet effet, les autorités communales, en porte-voix des élèves et des parents demandent l’inscription et la réalisation d'une «annexe de lycée digne de ce nom au sein de leur commune (Tamokra, ndlr) pour que les élèves jouissent de leurs droits de lycéens comme tous les autres élèves» (sic) pouvait-on lire dans ladite correspondance adressée au wali. Reste à savoir, maintenant, si cette doléance sera prise en charge par les autorités de la wilaya pour, ainsi dire, mettre fin au calvaire des lycéens de Tamokra qui suivent leur cursus dans les internats tant décriés des lycées d'Akbou, comme c’est d’ailleurs le cas partout où subsiste encore ce régime qui ne répond plus, de nos temps, aux conditions de confort nécessaires à la réussite assurés pour les enfants dans leurs propres foyers.

S. Y.