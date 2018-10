Campagne de dépistage du cancer du sein

Par DDK | Il ya 1 heure | 194 lecture(s)

Placée sous le slogan «Mieux vaut prévenir que guérir» et dans le cadre d’Octobre Rose, une journée de dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus a été organisée, vendredi, à partir de 9h 30 au niveau du village de Tiksert relevant de la commune de Melbou. Cette louable initiative a été organisée au niveau de l’école primaire dudit village par l’association «Main tendue aux cancéreux de la wilaya de Béjaïa» en étroite collaboration avec l’Assemblée populaire communale de Melbou. Cette journée médicale organisée au profit des femmes rurales de la région a été encadrée par le Docteur Haddache Naima, Médecin Spécialisée en génécologie et Mme Kakouche Radia en sa qualité de sage-femme. Durant cette journée des consultations et un dépistage gratuits leur ont été assurés. Ce dépistage permet de détecter des lésions précancéreuses et de les traiter avant qu'elles ne se transforment en cancer. Le test de dépistage repose sur l’analyse de cellules prélevées au niveau du col de l’utérus. Selon les spécialistes, le dépistage du cancer du col de l’utérus est recommandé à toutes les femmes âgées de 25 à 65 ans. L’examen se fait en position gynécologique. Le professionnel de santé prélève délicatement des cellules au niveau du col de l’utérus afin de les analyser. Cela prend quelques minutes, n’est pas douloureux, même si une gêne peut être ressentie. Les organisateurs comptent sur la présence massive des femmes de cette région rurale pour se faire dépister car la santé est la plus grande richesse.

Aziz Khentous