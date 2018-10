Tineswine fin prêt !

Par DDK | Il ya 13 minutes | 6 lecture(s)

à l'instar de beaucoup de localités qui projettent de commémorer la date charnière du 1er novembre 1954, jour du déclenchement de la guerre de libération nationale, le village Tineswine, sis dans la commune d'Ath Mellikèche, s'apprête à accueillir les festivités pour célébrer ce jour où le peuple algérien s'engagea corps et âme pour recouvrer son indépendance.

Les organisateurs de cet événement historique peaufinent les derniers détails afin d'être près le jour J. Et c'est tout à l'honneur de l'association socioculturelle "Annar" et du comité du village Tineswine à qui revient la tache de commémorer cette date historique. Pour ce faire, les initiateurs ont tracé un programme varié à la hauteur de l'événement. Ainsi, la veille du 1er novembre, soit mercredi prochain, les festivités vont commencer vers 13h00 avec l'inauguration du musée de la révolution, une première dans le village. Ce musée est en quelque sorte un "voyage" dans le temps, et précisément, vers cette époque sanglante qui a duré de 1954 à 1962, laquelle a vu la mort de pas moins de 1000 martyrs tombés au champ d'honneur sur les terres de l'Aârch Ath Mellikèche. Dans le même sillage, d'autres activités sont aussi prévues dans le programme concocté pour l’occasion. Ainsi donc après l’inauguration du musée de la révolution, les participants auront à apprécier une exhibition de karaté. Vers 16h30 de la même journée, il sera projeté des films et documentaires qui parlent à juste titre de la guerre de libération nationale. A 18h00, les présents auront à se déplacer vers la stèle des Chouhadas du même village, et ce, pour procéder à son inauguration. Une demi-heure après, une conférence-débat est prévue, laquelle sera animée par d'anciens moudjahidine qui retraceront les différentes péripéties et épopées qu'a connues la région. A 22h00 sonnantes, une réception en l'honneur des familles de Chahids est projetée par les mêmes organisateurs, suivie d'une remise de diplômes. A minuit pile, ce sera le tour de l'incontournable salve de feu qui détonnera dans ciel de la localité, près de la stèle des martyrs, suivie de feux d'artifice. Le lendemain, jeudi 1er novembre, ce sera le tour du bas-relief, réalisé à l'effigie du Chahid Rekkas Younès au niveau de l'école primaire du village Tineswine, d'être inauguré vers les coups de 8 heures. Juste après, il y aura le coup d'envoi de la course "du 1er novembre" laquelle sera clôturée par la remise des prix aux gagnants !

Syphax Y.