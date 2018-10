Du gazon synthétique pour trois stades

Par DDK | Il ya 13 minutes | 6 lecture(s)

À Chemini, plusieurs structures sportives font l’objet de réhabilitation. Ces projets sont inscrits dans le cadre du programme d’action de l’APC et devront à terme redynamiser la pratique du sport, et ce, afin d’offrir aux jeunes de la commune une prise en charge efficiente et les soustraire à la rue et ses méandres. C’est dans cette optique que l’exécutif communal a lancé un avis de consultation par voie d’affichage sous le n° 29/2018. En somme, ces projets consistent en l’aménagement et revêtement en gazon synthétique de trois stades de proximité à savoir, ceux des villages de Boumelal, Imaaliouene et Ifalazen. «De tels projets substantiels sont une aubaine pour la classe juvénile qui en a grandement besoin. Ce genre d'infrastructure doit se généraliser dans le but de développer le sport de masse, qui demeure le meilleur réservoir du sport d'élite», dixit un père de famille. Selon des sources proches de l'APC, la réalisation de ces infrastructures sportives s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie des citoyens, notamment pour les jeunes. Ce projet ne manquera pas de susciter la satisfaction des jeunes de la localité qui pratiquaient, jusque-là, leur sport favori, le football en l'occurrence, sur des terrains impraticables. L’état actuel desdits stades est des plus rebutants. Son tapissage en gazon synthétique permettra aux amateurs du sport d’évoluer dans de meilleures conditions et contribuera de ce fait, à la dynamisation de cette activité, pour le plus grand bien des jeunes de la région. Plusieurs stades de proximité ont été aménagés dans plusieurs villages. Cette action est plus que salutaire pour la masse juvénile qui s’estime souvent lésée par les pouvoirs publics. Ayant accompli sa part de marché, la municipalité renvoie la balle aux comités de villages et aux associations afin de prendre le relais et de veiller à ce que ces stades de proximité soient entretenus et préservés des actes de vandalisme. Mais, force est de constater que le mal est bien là! Les enfants font souvent auteurs d’actes de saccage, en s’attaquant au grillage qui sert de clôture aux stades, ainsi qu’à leurs portes d’accès. Ces infrastructures sportives ne sont pas à l’abri de la dégradation.

Bachir Djaider