La gestion de l’eau bientôt cédée à l’ADE

Par DDK | Il ya 12 minutes | 6 lecture(s)

La gestion du réseau AEP de la commune de Tifra, assuré actuellement par la régie communale, sera confiée à une instance de substitution, en l’occurrence l’ADE. C’est ce que nous ont confié les membres de l’exécutif municipal. «L’assemblée communale a délibéré, lors d’une cession tenue au début du mois d’octobre, pour se décharger de cette mission au profit de l’opérateur public spécialisé, qu’est l’ADE. Son entrée en fonction est prévue pour le premier trimestre de l’année 2019», a fait savoir un élu à l’APC, indiquant que la démarche de la collectivité obéit à l’impératif de rationalisation de la gestion de ce secteur sensible. «L’avènement de l’ADE s’inscrit en droite ligne du processus de professionnalisation de ce métier, engagé à travers tout le pays. L’ADE est mieux outillée sur le plan de la ressource humaine, de l’expertise technique et des moyens financiers, pour garantir un service de qualité au profit de nos concitoyens», a encore déclaré le responsable de l’APC. La perspective d’entrée en lice de l’ADE sur le territoire de la commune suscite des réactions contrastées chez les usagers de l’eau. «Une gestion dans les règles de l’art, c’est un passage obligé pour accéder à un service de qualité. Et cela, seul un professionnel comme d’ADE est capable de l’assurer», dira un citoyen de Hammam Sillal. «Nous voulons la fin de la pénurie pour étancher notre soif. Je ne pense pas que l’intervention de l’ADE puisse apporter quelque amélioration que ce soit», estime pour sa part un villageois de Tizi Tifra.

N. M.