Un CFPA réclamé

Par DDK | Il ya 13 minutes | 7 lecture(s)

Les jeunes stagiaires habitant la commune de Feraoun sont harassés de suivre les formations de leur choix ailleurs, et avec tous les frais que cela leur occasionne ! En effet, cette localité ne dispose pas encore d'un centre de formation professionnelle et d'apprentissage (CFPA) au grand dam des jeunes, notamment ceux qui ont quitté les bancs de l'école et qui voudraient suivre des formations professionnelles! «Nos stagiaires sont confrontés à ce problème d’inexistence d'un CFPA dans notre commune. Ils sont de ce fait contraints de se déplacer ailleurs, vers d'autres CFPA implantés dans les municipalités voisines comme Amizour, El Kseur, Barbacha et même Béjaïa. Nous demandons à la DFP ou à la wilaya d'inscrire une annexe de CFPA pour nos jeunes, garçons et filles, et ce, afin de leur éviter tous ces déplacements onéreux et harassants vers d'autres localités», assène le parent d'un jeune stagiaire. Par ailleurs, faut-il relever les conditions peu reluisantes dans lesquelles les jeunes stagiaires de la localité suivent leurs formations, en ce sens que les communes où ils suivent leur apprentissage sont difficilement joignables à cause du problème de transport. Des voix se sont élevées parmi ces jeunes en apprentissage, lesquels réclament que les autorités communales leur assurent au moins le transport vers les centres de formations comme il est le cas pour le transport scolaire. «L'isolement et la déshérence qui frappent notre commune ne sont vraiment pas faits pour arranger les choses! Nos jeunes sont livrés à eux-mêmes en l'absence de solutions pour un cadre de vie meilleur comme c'est le cas pour l'absence d'un CFPA! Chaque année des dizaines de jeunes filles et garçons quittent les bancs des établissements scolaires. Et en l'absence d'un CFPA, nombre d'entre eux restent sans qualification n’ayant pas les moyens, ou en l’absence de transport sécurisant surtout pour les filles», regrette un père de famille de Feraoun centre.

S. Y.