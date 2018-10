Des arrêts sans abribus

Par DDK | Il ya 12 minutes | 9 lecture(s)

L'abribus est un mobilier urbain qui a son importance en ce sens qu'il permet un certain confort pour les usagers des transports en commun. Or, force est de constater que cet équipement enregistre des manques criards dans plusieurs localités, comme il est le cas pour la commune de Boudjellil, située à 87 kms au sud-ouest de Béjaïa. En effet, que ce soit à Béni Mansour, Iâarkav, Boudjellil, Larbâa Takdimt ou Aftis, des villages peuplés traversés par le CW42 A, dense en circulation, où il n'y a pas l’ombre d'un abribus digne de ce nom ! «La commune de Boudjellil est la seule, à ce que je sache, qui ne possède pas d'abribus sur les différents tronçons desservis par les transporteurs de voyageurs ! Les voyageurs attendent l'arrivée des fourgons et des minibus à l'air libre, exposés aux aléas de la nature ! Vous avez par exemple les 'quatre-chemins' du chef-lieu municipal de Boudjellil, où aucun abribus n'y est installé ! Ou encore devant le lycée de la même localité et près de la mairie pour ne citer que ces endroits où les transporteurs marquent habituellement des haltes pour charger les voyageurs ! C'est vraiment incroyable comme situation!», fulmine un habitant de Boudjellil. Voyager en famille est d’autant plus dur, du moment que les enfants en bas âge, les femmes et les personnes âgées sont contraints d’attendre, en position debout et pendant plusieurs minutes, l’arrivée d’un fourgon, tout en étant exposés aux dards du soleil en été, et à la pluie battante en hiver. «Nous ne demandons pas l’impossible, nous voulons juste l'installation d’abribus dans chaque localité, pour que l’on puisse s’y abriter du soleil et de la pluie, et ce pour le confort et le bien des usagers du CW42 A !», ajoute notre interlocuteur.

S. Y.