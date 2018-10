Un nouveau forage pour les villages

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

Les villages Aourir, Iouagranène et J'dida, situés tous dans la commune d'Aït R'zine, connaissent une pénurie aigue en eau potable sur les réseaux de distribution. Pour les habitants de ces trois villages perchés, l'eau est rationnée de façon drastique. Cette situation dure depuis des années, sans solution estime-t-on. «C'est un calvaire ! La pénurie de l'eau potable sur les réseaux de distribution ne date pas d'aujourd'hui pour notre village Aourir. La distribution de cette denrée précieuse est rationnée, ce qui influe sur notre cadre de vie. La saison estivale, le problème se corse davantage avec la chute du débit quand l’eau coule bien évidemment dans les robinets de nos foyers. Cette situation n'est pas sans conséquences sur notre quotidien, puisque nous sommes obligés de procéder à l'achat de citernes chez les colporteurs d'eau à raison de 1200 DA l’unité», relate amèrement un habitant du village Aourir. Néanmoins, selon une source de l'APC, ce calvaire sera atténué prochainement, et ce, à la faveur de l'aménagement d'un nouveau forage sur un site se trouvant à proximité de l'oued Assif Aâbbas. Ce forage viendra renforcer ceux existant déjà et ce, pour délivrer les habitants de plusieurs villages en proie à une "disette" hydrique qui n'aura que trop duré. Toutefois, ce projet en cours d'exécution provoquera, selon des responsables de l'APC, des perturbations momentanées dans l'alimentation en eau potable dans la localité.

Syphax Y.