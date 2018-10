Formations au profit des agriculteurs

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

Des formations qualifiantes au profit des agriculteurs, fils d’agriculteurs, éleveurs et porteurs de projets agricoles seront lancées prochainement dans plusieurs communes de la wilaya de Béjaïa. L’annonce a été faite par la direction des services agricoles et la chambre d’agriculture en collaboration avec la direction de la formation professionnelle de la wilaya de Bgayet. Ces formations seront dispensées au niveau de plusieurs centres de formation et d’apprentissage tels que Chemini, Amizour, Adekar, Toudja et M’Cisna. En somme, plusieurs formations qualifiantes seront prodiguées par lesdits CFPA au profit des futurs stagiaires. Parmi les spécialités proposées, la cuniculture, élevage de bétails, élevage de poules pondeuses, élevage de poulets de chair, élevage des petits animaux, apiculture, taille et greffage des arbres fruitiers... Quant aux inscriptions, celles-ci seront arrêtées au 31 octobre 2018. Pour rappel, ces formations de trois mois, allant du mois de novembre jusqu’au mois de janvier 2019, seront sans nul doute bénéfiques pour les futurs candidats. À la faveur, de l’étroite collaboration entre la direction des services agricoles et la chambre d’agriculture et de la direction de la formation professionnelle, «toutes les conditions inhérentes à la bonne formation vont être mises en place», assure un responsable de la direction de la formation professionnelle. Les candidats rencontrés voient ces initiatives prises par le secteur de l’agriculture pour leur offrir des formations qualifiées, d’un bon œil, et pensent que leur profession ne sera que consolidée.

Bachir Djaider