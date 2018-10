Les PCD mis en œuvre

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

Les plans communaux de développement (PCD) de l’exercice budgétaire 2018, étrennent leur phase d’exécution à kherrata, nous a informé un responsable du staff municipal. «Tous les projets inscrits sont en cours de réalisation. Il y en a même qui ont été achevés, alors que d’autres ont atteint un stade d’avancement appréciable», a fait savoir le responsable de l’APC. Une autorisation-programme d’une valeur de 40 millions de DA a été consentie au profit de la commune de Kherrata, apprend-on. «En concertation avec le mouvement associatif, nous avons dégagé les priorités à prendre en charge, guidés par le souci d’exploiter de manière aussi judicieuse que possible ces deniers publics», a encore affirmé notre interlocuteur. Trois secteurs ont été retenus pour bénéficier de ces subsides, nous fait-on savoir. Il s’agit de l’hydraulique, des travaux publics et du secteur de la jeunesse et des sports. «Nous avons programmé trois opérations en rapport avec la réfection et l’extension des réseaux d’assainissement au profit de certaines localités. Pour les travaux publics, les projets programmés ont trait à l’aménagement et au revêtement de quelques tronçons de notre réseau de chemins communaux, avec pour objectif de briser l’enclavement des villages excentrés. Nous avons aussi réservé une cagnotte pour la réalisation d’un terrain matico, qui est le premier du genre à l’échelle de notre commune. Les travaux vont à bon rythme, avec un taux d’avancement de près de 30%», a expliqué le responsable de l’APC.

N. M.