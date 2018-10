Plusieurs villages bientôt connectés

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

La technologie de l'information et de la communication s'avère être, de nos jours, d'une utilité cruciale, eu égard aux multiples services et privilèges qu'elle procure aux abonnés.

Dans la commune d'Adekar, à 35 kms du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa, un projet substantiel est lancé, ces jours-ci, consistant en le raccordement de plusieurs villages au réseau de la fibre optique, apprend-on de sources locales. En effet, les travaux de pose de câbles de la fibre optique vont bon train, et concerneront les villages de : Acif El Hammam, Aït Malek, Kiria, Henied et Aït Yahia. Ce sont donc pas moins de cinq villages qui vont pouvoir bénéficier "prochainement" des services du réseau de l'ADSL à travers la fibre optique avec son large éventail (téléphonie, internet, télévision numériques...) Les câbles sont en cours d'acheminement via la RN12 et le chemin communal qui desservent les localités précitées. Néanmoins, il reste encore le choix des terrains pour l'installation des postes MSAN (Multiservices Access Node) un équipement indispensable pour un meilleur débit et qui permet entre autres de concentrer un nombre important de lignes en transport notamment, en quelques fibres optiques seulement. Par ailleurs, la nouvelle de la réalisation de ce projet a fait le tour de la localité en suscitant la satisfaction des habitants des villages concernés par cette opération. «Ma foi, cela fait des années que nous attendons l'ADSL ! Maintenant que cela est en voie de concrétisation on ne peut que se réjouir. Nous allons pouvoir sous peu, en tout cas je l'espère, disposer de l'Internet, de la téléphonie et autres services que procure l'ADSL !», affirme avec béatitude un habitant du village d’Acif El Hammam.

S. Y.