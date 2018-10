Volontariat au cimetière d’Aït Boubkeur

Par DDK | Il ya 1 heure | 84 lecture(s)

L’opération de volontariat, à laquelle a appelé l’association d’Ait Boubkeur de la station balnéaire de Melbou a eu lieu, vendredi passé, au niveau de la localité de Tassefsaft sur les hauteurs de ladite commune. Cette action a été décidée, la semaine passée, lors d’une assemblée générale des membres de l’association et des citoyens du village. De nombreuses personnes, notamment des jeunes, sont venues dès les premières lueurs du jour participer à cette campagne de défrichement et de l’embellissement du cimetière. Pour mener à bien cette opération qui s’inscrit dans le cadre de la promotion et la sauvegarde des traditions des ancêtres et assurer son bon fonctionnement, les membres de l’association ainsi que les citoyens bénévoles ont été munis des moyens et d’outils nécessaires pour le travail, à savoir des pioches, des pelles, des serpes, et des faucilles. «L’objectif est la préservation de cet espace faisant partie d’un patrimoine qu’il faut absolument préserver de la dégradation, de la destruction et de toute autre action nuisible pouvant affecter les tombes de nos morts», déclare un participant à ce volontariat. Par ailleurs, les organisateurs ne comptent pas s'arrêter à ce stade, puisqu’ils envisagent de mener d’autres actions similaires. «Nous allons organiser d’autres volontariats pour terminer les travaux qui restent à faire, nettoyer et débarrasser le cimetière de toutes les herbes folles, nous espérons qu'il y aura plus de volontaires aux prochaines actions afin d'avancer dans les travaux», nous confie un membre de l’association «Ait Boubkeur». Il faut souligner que ladite association envisage d’organiser dans les jours à venir une «Timechret » à Sidi M’hemed Amokarane (Ait Boubkeur) qui va rassembler tous les citoyens du village ainsi que ceux des autres villages de la commune. Des affiches sont d’ores et déjà placardées dans plusieurs endroits et publiées sur le réseau social facebook, pour informer l’ensemble de la population. Les cotisations sont fixées à 2000 DA et débuteront du 20 octobre au 10 novembre. Pour faciliter le contact avec l’association, deux endroits sont désignés par les organisateurs, le premier dans ledit village et un autre au chef lieu de la commune. Le programme sera partagé en deux journées : le vendredi 23 novembre sera consacré au sacrifice des bêtes. Quant au deuxième jour, c'est-à-dire le samedi 24 novembre, il sera organisé un déjeuner collectif au profit des villageois, suivi de la répartition de la viande.

