Pour faciliter l'accès à la culture aux habitants de la commune, mais aussi des communes voisines, l'association Horizons Ouzellaguen met en place des mécanismes d’attraction à cet effet. Ainsi, l’association compte lancer une initiation à la musique à tous les âgés de plus de neuf ans. «Les inscriptions débuteront à partir du 3 novembre. Pour de plus amples informations, les personnes intéressées peuvent se rapprocher de notre siège sis au centre-ville d’Ouzellaguen», nous informe un membre de l’association Horizons. Placée sous le signe ″à l’écoute, à la pratique et à la découverte des instruments″, les initiateurs de ladite formation se veulent de faciliter l’accès au monde de la musique, de surcroit, paisible et relaxant. Il est à rappeler que ce genre d’initiation s’inscrit dans la démarche d’encourager l’émergence de jeunes talents et offrir une tribune de rencontre entre les amateurs et les mélomanes. L'objectif de cette formation est, selon notre interlocuteur, de «faire connaître la musique, faire découvrir les instruments et rendre plus accessible la pratique musicale».

Bachir Djaider