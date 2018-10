Les chiens errants sévissent encore

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

Dans la commune d'Ait-Smail, les chiens errants sont, de l’avis de tous, un danger ambulant et permanent. En effet, il ne se passe presque pas un jour sans qu'un travailleur, un élève, ou un paysan, ne soit menacé par un chien errant sur son chemin. La marche à pied leur est devenue incertaine, voire dangereuse, loin des villages et des habitations. À cause de cette insécurité, qui se fait beaucoup sentir toutes les matinées et les soirées, nombreuses sont les familles qui ne laissent pas leurs enfants aller seuls à leurs écoles, notamment celles dont les demeures sont plus ou moins isolées dans la forêt. «Contrairement à ceux de la ville, nos enfants sont tout le temps exposés à deux dangers majeurs. Il y a d'abord celui de la rue, où ils risquent à tout moment de se faire écraser par les automobilistes qui oublient que nous avons des écoles et des élèves. Puis, vient cette menace des chiens errants affamés», dira un habitant d’Ait-Smail. Un autre citoyen ajoute : «Il est clair que nous avons des dizaines de chiens qui errent dans les endroits isolés de notre commune, mais nous sommes également envahis par ceux qui infestent la commune de Taskriout et Tasift en premier lieu», estime un autre citoyen d'Ait-Smail. Le plus alarmant c’est que ces chiens pourraient être porteurs de maladies contagieuses, et comme ils se multiplient à une vitesse inouïe, le contrôle de la situation ne sera pas chose aisée. «Il y a un moment qu'on n'a pas organisé de campagne d'abattage, car notre commune n'est pas vraiment bien touchée par ce phénomène par rapport à la commune voisine de Taskriout par exemple. Mais l'abattage de chiens qu'on nous signale comme étant menaçants, est continuel chez-nous. Les arrêtés périodiques qu'on rend public dans ce sens sont d'ailleurs très rapprochés dans le temps», nous dira un élu communal.

M. K.