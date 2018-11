Le réseau 4G saturé

Par DDK | Il ya 59 minutes | 73 lecture(s)

Depuis un bon bout de temps, le réseau internet 4G fait le malheur des clients d'Algérie Télécom de la commune d'Ait-Smail, sise à environ 65 kms au Sud-est de la wilaya de Béjaïa. En effet, les abonnés à ce réseau de quatrième génération ne cessent de se plaindre ces jours-ci des coupures récurrentes dudit réseau. Depuis la réparation, l'hiver écoulé, de la panne qui serait survenue au niveau de l'antenne, les choses vont de mal en pis. De plus, il faut dire que la question de saturation de ce réseau s'est posée il y a presque un an, sans qu'une solution efficace ne soit apportée pour éviter ces situations désagréables. «On ne peut pas continuer avec ce réseau et payer pour ce qu'on ne consomme pas. Jadis, le réseau coupait parfois, mais il suffisait de redémarrer son routeur pour qu'il revienne immédiatement.Maintenant, la saturation est plus grave. Chaque vingt minutes le réseau part sans retour des minutes durant», nous dira un client d'Ait-Smail. Du côté de l'annexe de Kherrata, les agents y travaillant nous avaient confirmé la saturation dudit réseau à Ait-Smail, raison pour laquelle ils avaient suspendu la vente de leurs modems 4G, un certain moment, à tous les résidents d'Ait-Smail. Cependant, la course à l'achat de nouveaux modems à refait surface ces dernières semaines, ce qui n'a fait qu'empirer la qualité du réseau. «Je ne comprends pas comment on nous propose d'autres modèles de modems à acheter, alors qu'on ne cesse de parler de la nécessité de libérer l'actuelle antenne de la surcharge ou d'implanter une autre. Dans cet état de fait, c'est nous qui demeurons les seuls perdants», se désole un autre client.

M. K.