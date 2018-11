La station enfin délocalisée

Par DDK | Il ya 59 minutes | 78 lecture(s)

Les transporteurs de voyageurs desservant la ligne Akbou-Béjaïa ont eu finalement gain de cause, et ce, après avoir exprimé bruyamment le souhait de quitter leur arrêt habituel, sis à la place Colonel Amirouche en face au siège de l'APC à l'ancienne ville d'Akbou, pour transporter les voyageurs à partir de la station de fourgons sise à proximité de la nouvelle agence postale en bas de l'ancienne ville. En effet, après avoir menacé, dernièrement, d'observer un mouvement de grève, ces transporteurs ont été en fin de compte "écoutés". Dans l'ancien arrêt ces transporteurs stationnaient leurs minibus sur le côté droit de la rue principale Si El Haouès, rétrécissant la chaussée et provoquant le plus souvent des embouteillages. L'endroit était jugé inadéquat et inadapté par les transporteurs et les habitants de la ville, car il n'était pas pratique à ce genre d'activité, estime-t-on. «Finalement, nous avons été entendus par les autorités locales qui ont accepté de nous réserver un espace à la station de fourgons en bas de l’ancienne ville. Nous avons vraiment besoin de cet emplacement où se trouvent les usagers en grand nombre. Auparavant, les citoyens qui veulent rallier la ville de Béjaïa devaient toujours monter jusqu'à notre ancien arrêt sis à proximité de la place Colonel Amirouche pour embarquer. Maintenant, les voyageurs peuvent joindre nos minibus dans la station de fourgons, c'est plus pratique et plus proche pour eux !», explique l'un des transporteurs activant sur la ligne Akbou-Béjaïa.

Syphax Y.