Plus de 127 000 plants d'oliviers distribués

Par DDK | Il ya 59 minutes | 76 lecture(s)

Dans le cadre de la mise en œuvre du fond national du développement rural, la direction des Services Agricoles de la wilaya de Béjaïa a dégagé un total de 127750 plants d'oliviers à distribuer aux petits fellahs de la wilaya qui ne dispose pas de beaucoup de terres agricoles. Les fellahs qui prétendent à bénéficier de ce don de plants d'oliviers de la DSA, sont ceux dont la superficie des terres agricoles ne dépasse un hectare (1 ha). Mais, quoique le don se limite à quelques 20 à 25 plants d'oliviers par fellah, cela n'est pas négligeable pour un villageois qui vit de ses terres. Les variétés des plants à distribuer sont, précise M. Aissat Abdelkrim, responsable à la DSA de Béjaïa, "azeradj" et "chamlal" qui sont sans doute des variétés d'oliviers à grand rendement contrairement aux grands arbres séculaires que les petits fellahs ont hérités de leurs aïeux, difficiles à récolter à cause de leurs grandes tailles et au rendement souvent juste moyen. Les fellahs qui remplissent les conditions et qui désirent bénéficier de ces dons de plants d'oliviers doivent se dépêcher, conseille le responsable à la DSA, d'aller s'inscrire dans l'une des 14 subdivisions agricoles de la wilaya, proche de leur domicile. Ensuite ils iront ramener les plants d'oliviers de l'une des trois pépinières choisies par la DSA et les planter suivant les normes. Les factures d'achat des plants seront remboursées après le passage d'une commission d'inspection de la mise en terre des plants.

B Mouhoub.