Plus de 300 demandes en instance

Par DDK | Il ya 1 heure | 147 lecture(s)

La commune de Kendira a été dotée cette année d’un quota de 125 aides à l’autoconstruction, dans le cadre du programme de promotion de l’habitat rural, financé par le fonds national du logement (FONAL).

D’après les services de la municipalité, auprès desquels nous avons obtenu l’information, l’ensemble de ces aides financières, d’un montant de 70 millions de centimes chacune, seront orientées vers des projets de nouvelles constructions. «Ce nouveau programme va quelque peu alléger la pression sur cette formule de logement, même si la demande reste toujours aussi soutenue», explique-t-on. Notre source a fait état de plus e 300 demandes de souscription en instance de traitement. «Le gel, durant une période de plus d trois années de ces programmes de logements, a tiré les statistiques vers le haut. Ceci, d’autant que le FONAL est très sollicité du fait de l’absence, à Kendira, des autres formules de logement social, comme le RHP ou le LPL», explique-t-on. Les termes de cette équation restent donc toujours les mêmes : une demande en pleine expansion et une offre toujours aussi chiche. Le déficit est sans doute appelé à se creuser davantage dans les années à venir, surtout que la demande est dopée par l’assouplissement des conditions d’éligibilité et bien d’autres facilités consenties au profit des bénéficiaires. Il en résulte que des dizaines de demandes sommeillent depuis des lustres dans les catacombes de l’administration, dans l’attente d’un hypothétique traitement. «Presque deux ans, jour pour jour, depuis que j’ai déposé ma demande, et toujours rien en vue. Je connais des prétendants dont les dossiers attendent depuis 4 ou 5 ans, voire plus. A force de patienter vainement, on est tiraillé par le doute. On en vient même à se demander si ce n’est pas se nourrir d’illusions que de continuer à croire à sa chance», lâche un demandeur du village Ihvachen.

N. M.