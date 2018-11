100 unités bientôt en chantier à Kherrata...

Par DDK | Il ya 1 heure | 130 lecture(s)

Le programme immobilier de 100 unités, affecté au profit de la commune de Kherrata, dans le cadre de la formule promotionnelle aidée (LPA), sera incessamment mis en chantier. En effet, à se fier à un responsable de la municipalité, le contrat avec l’entreprise réalisatrice est déjà formalisé. Deux sites, situés dans le périmètre urbain du chef-lieu de la commune, ont été retenus pour implanter ces logements, apprend-on. «50 logements seront érigés à proximité de la cité EPLF, tandis que 50 autres unités seront construites sur un terrain jouxtant la cité de l’évolutif», a indiqué le responsable de l’APC. Par ailleurs, des centaines de demandes ont été enregistrées, nous apprennent les services de l’APC. «La liste est clôturée. Nous avons comptabilisé plusieurs centaines de souscriptions, lesquelles feront l’objet de vérifications au niveau du fichier national du logement. Seuls les candidats n’ayant jamais bénéficié par le passé d’un quelconque bien de l’état seront déclarés éligibles», nous confie-t-on. Tout le monde n’aura pas la chance d’être servi, eu égard à l’inadéquation entre l’offre et la demande. «C’est comme si l’on jetait une bouteille à la mer. La chance peut tout de même nous sourire, sait-on jamais», déclare un prétendant. «Il faut se préparer à l’éventualité d’un rejet de son dossier, pour éviter la grosse désillusion. Pourvu que la justice et l’impartialité triomphent dans le traitement et le classement des dossiers», renchérit un autre souscripteur au logement LPA.

N. M.