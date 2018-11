Plusieurs opérations d'aménagement urbain lancées

Par DDK | Il ya 1 heure | 156 lecture(s)

Plusieurs opérations entrant dans le cadre de l'aménagement urbain ont été lancées, ces jours-ci, par les autorités communales d'Amizour, et ce, afin de tenter de venir à bout des carences enregistrées dans ce volet précis dans les différents villages de la municipalité qui compte pas moins de 75 patelins. En effet, tour à tour, les villages de Boukhalfa, Tigrourine, Taguemount et Ighil Ibezghan, pour ne citer que ces derniers, connaissent des travaux d'aménagement et de revêtement des différents chemins les desservant. Ainsi, pour le village d’Ighil Ibezghan, le ton est donné ces jours-ci, au revêtement du tronçon qui va de la RN75 vers ce village, lequel a été pris en charge. Pour leur part, les villages de Boukhalfa et Tigrourine sont concernés aussi par un projet d'aménagement et de revêtement des chemins qui les desservent. Le village Taguemount verra aussi sous peu le chemin qui y mène réhabilité. Et pour cela, l'APC invite tous les citoyens, notamment les riverains dudit tronçon de procéder aux travaux pour les différents raccordements aux réseaux divers (eau, gaz de ville, assainissement...) pour permettre à l’entreprise réalisatrice de démarrer les travaux de réhabilitation. Par ailleurs, l'on apprend qu'un projet substantiel est lancé, ces jours-ci, avec les travaux de terrassement, qui consiste en la réalisation de 100 logements promotionnels aidés (LPA) au niveau de la cité Aadjroud située au chef-lieu communal d'Amizour. A cet effet, deux entreprises ont été retenues récemment pour la réalisation de 50 unités chacune. Le délai imparti aux travaux est de 12 mois apprend-on encore. La nouvelle de la construction de ce quota de 100 logements LPA n'a pas manqué à susciter la satisfaction des habitants, notamment des souscripteurs qui espèrent bénéficier d'un toit décent.

S. Y.