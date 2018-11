Faible récolte en vue

Par DDK | Il ya 1 heure | 138 lecture(s)

À l'instar de toute la région Est de Béjaïa, les habitants de la commune de Taskriout, à environ 60 kms du chef-lieu de la wilaya, prévoient d'ores et déjà une faible récolte d'olives pour cette saison oléicole. Au vu des constats faits récemment par les paysans lors des visites traditionnelles d'investigation, avant de procéder d'ici quelques jours à la récolte, les estimations moyennes ont sérieusement été en deçà des attentes. Ce qui présage une transition significative dans les prix, appelés à augmenter. Si certains oliviers donnent satisfaction, aussi légèrement soit-il, bon nombre sont ceux dont on n'attend même pas 50% de ce qu'ils donnaient aux bonnes saisons. Ils sont tellement appauvris qu'ils n'arrivent pas à tenir les olives dans les branches jusqu'à la mi-novembre, lesquelles sont éparpillées ici et là dans plusieurs champs. Pour beaucoup de gens, la cause de cette stérilité temporaire des oliviers serait due au facteur climat, autrement dit, au réchauffement climatique. Tandis que pour d'autres, outre la tradition naturelle des oliviers, consistant à ne pas produire équitablement chaque année, l'homme a aussi sa part de responsabilité, dans la mesure où il a abandonné l'entretien et désherbage des oliveraies tout au long de l’année. «Les oliviers ne sont pas dans leurs meilleurs jours cette saison. Plusieurs facteurs naturels et humains ont fait qu'ils sont vraiment affectés négativement cette année, et ne sont donc pas en mesure de satisfaire en termes de récolte», nous dira un paysan chevronné de la région. Et d'ajouter, «mais ce qui est incohérent, c'est qu'à travers cette relation très éloignée qu'on entretient avec nos oliviers, devrait-on réellement s'attendre à la meilleure des récompenses ?», ironise-t-il.

M. K.